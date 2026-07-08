CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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08.07.2026 17:43:16
FCA says lenders want to let ‘foxes guard the henhouse’ on car finance
UK regulator alleges in court filing that lenders want to determine own liability for compensationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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