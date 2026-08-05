FCC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FCC ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FCC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 120,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FCC 96,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 71,80 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FCC 60,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at