F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
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28.04.2026 20:26:02
FCC Orders a Review of ABC’s Licenses Amid Feud Between Trump and Kimmel
The agency said the review was related to the network’s diversity and inclusion policies. But it came amid a fight between the president and the network’s late night host, Jimmy Kimmel.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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