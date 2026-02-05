|
FCC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FCC hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 67,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FCC 112,77 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 64,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,43 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
