15.05.2026 06:31:29

FCC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FCC hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 134,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 54,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat FCC 70,22 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 387,36 JPY. Im Vorjahr hatte FCC 323,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 260,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte FCC einen Umsatz von 256,62 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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