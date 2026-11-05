FCC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FCC hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 135,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FCC 88,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,59 Milliarden JPY – ein Plus von 15,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FCC 65,67 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at