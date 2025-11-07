FCC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FCC hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 88,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 63,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FCC einen Umsatz von 63,19 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at