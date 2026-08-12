FCE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FCE hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FCE 8,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FCE einen Umsatz von 1,52 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at