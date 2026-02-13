FCE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FCE präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,45 JPY gegenüber 8,02 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at