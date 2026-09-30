FCL-X Fire Safety: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FCL-X Fire Safety hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte FCL-X Fire Safety ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FCL-X Fire Safety im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 266,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at