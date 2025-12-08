|
08.12.2025 06:31:29
FCN Banc: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
FCN Banc hat am 06.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 0,700 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 9,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
