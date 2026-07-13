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13.07.2026 06:31:29
FCN Banc hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
FCN Banc hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FCN Banc ein EPS von 0,950 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FCN Banc in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,4 Millionen USD im Vergleich zu 9,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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