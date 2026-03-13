FCN Banc veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FCN Banc äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 9,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,72 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FCN Banc ein Gewinn pro Aktie von 2,47 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,78 Millionen USD, während im Vorjahr 37,64 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at