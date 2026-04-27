FCN Banc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FCN Banc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,14 USD gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 9,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at