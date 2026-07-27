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27.07.2026 06:31:29
FCS Software Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
FCS Software Solutions hat am 25.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz wurden 161,2 Millionen INR gegenüber 83,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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