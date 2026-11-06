FCS Software Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FCS Software Solutions präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 86,15 Prozent auf 152,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at