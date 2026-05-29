FCS Software Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FCS Software Solutions hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 267,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FCS Software Solutions 88,1 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,010 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 581,51 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 365,40 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at