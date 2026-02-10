FCS Software Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FCS Software Solutions hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,01 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FCS Software Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,6 Millionen INR im Vergleich zu 92,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at