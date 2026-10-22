Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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22.10.2026 02:17:33
FCT posts 2.6% higher H2 DPU to hit a new full-year record
Second half DPU comes in at $0.06214; full-year payout climbs 2% to S$0.1235Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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