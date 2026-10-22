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Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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22.10.2026 02:17:33

FCT posts 2.6% higher H2 DPU to hit new full-year record payout

Revenue is up 8.7% at S$223 million for the half-year, from S$205.2 million beforeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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