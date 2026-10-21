Cinema Aktie
WKN DE: A1CYQV / ISIN: IL0002690191
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21.10.2026 23:00:00
FCT to turn Causeway Point’s former cinema space into reading hub in mall revamp
An asset-enhancement initiative is slated to start in Q2 2027 and be completed by end-2029Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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