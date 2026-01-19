Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
19.01.2026 06:56:49
FCT weighs Johor Bahru retail threat with RTS Link, bets on Northern Singapore
Retail sales leakage to Johor Bahru is expected to increase from about 4 per cent to about 5 per centWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!