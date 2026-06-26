Replimune Group Aktie
WKN DE: A2JQN1 / ISIN: US76029N1063
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26.06.2026 14:26:41
FDA Accepts Replimune's RP1 Plus Nivolumab BLA Resubmission For Advanced Melanoma
(RTTNews) - Replimune Group, Inc. (REPL), a clinical-stage biotechnology company, said on Friday that the U.S. Food and Drug Administration has accepted the resubmission of Biologics License Application for RP1 in combination with nivolumab for the treatment of advanced melanoma.
The FDA has set a target action date of August 2, 2026.
The application seeks accelerated approval of RP1 based on results from the IGNYTE trial, which evaluated the therapy in combination with nivolumab in patients with advanced melanoma whose disease had progressed after treatment with an anti-PD-1 regimen.
Replimune shares were down more than 7% in pre-market trading after closing at $11.13 on Thursday.
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