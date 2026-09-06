Guardant Health Aktie
WKN DE: A2N5RY / ISIN: US40131M1099
|
06.09.2026 06:36:24
FDA Approves Guardant360 CDx Companion Diagnostic For ESR1-Mutated Breast Cancer
(RTTNews) - Guardant Health Inc. (GH) announced that the U.S. Food and Drug Administration approved Guardant360 CDx as a companion diagnostic or CDx to identify patients with hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer harboring tumors with ESR1 mutations before radiographic progression. These patients may benefit from treatment with ETCAMAH (camizestrant), AstraZeneca's next-generation oral selective estrogen receptor degrader or SERD.
The approval makes Guardant360 CDx the first FDA-approved liquid biopsy CDx for longitudinal testing in breast cancer, representing a major shift in clinical practice. Instead of therapy selection and switching after radiographic progression, clinicians can now adopt adaptive cancer management and early interception using pre-radiographic progression circulating tumor DNA (ctDNA) testing.
The latest FDA approval marks the 29th CDx indication for Guardant360 CDx across multiple tumor types globally, underscoring its growing role in precision oncology.
GH closed Friday's regular trading at $161.41 up $0.37 or 0.23%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guardant Health Inc Registered Shs
|
29.07.26
|Ausblick: Guardant Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Guardant Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Guardant Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Guardant Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Guardant Health Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Guardant Health Inc Registered Shs
|137,38
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.