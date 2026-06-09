Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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10.06.2026 00:18:00

FDA approves Lilly's EBGLYSS® (lebrikizumab-lbkz) for one maintenance dose every eight weeks in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis

EBGLYSS is now the only approved option that offers as few as six maintenance injections per year with no required topicals from the start INDIANAPOLIS, June 9, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) announced today that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved a regimenWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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