FDA Approves Lilly's Zepbound™ (tirzepatide) for Chronic Weight Management, a Powerful New Option for the Treatment of Obesity or Overweight with Weight-Related Medical Problems

Adults taking Zepbound in a clinical trial lost on average 48 lb. at the highest dose Zepbound is the first and only approved treatment activating two incretin hormone receptors, GIP and GLP-1, to tackle an underlying cause of excess weight INDIANAPOLIS , Nov. 8, 2023 /PRNewswire/ -- The U.S. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel