Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
17.02.2026 14:00:00
FDA approves RYBREVANT FASPRO™ (amivantamab and hyaluronidase-lpuj) as the only EGFR-targeted therapy that can be administered once a month
Monthly dosing reduces treatment visits while maintaining established safety and efficacy1,2 Builds on RYBREVANT FASPRO™ FDA approval to deliver the simplest and fastest combination regimen for EGFR+ non-small cell lung cancer1,3-6Weiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
