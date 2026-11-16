Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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16.11.2026 19:06:53
FDA Clears MiniMed Fit Tubeless Insulin Pump with Seven-Day Wear
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|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.11.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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29.10.26
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22.10.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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