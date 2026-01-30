Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
30.01.2026 15:53:00
FDA Decision on Eli Lilly's Weight Loss Pill Delayed to Q2. Is This Bad News for the Stock?
Eli Lilly (NYSE: LLY) has been experiencing fantastic growth due to the success of its GLP-1 drugs, Mounjaro (approved for diabetes) and Zepbound (approved for weight loss). They've been generating billions in revenue for the company. But the bigger catalyst that investors are eagerly awaiting is the approval of the company's weight loss pill, orforglipron. Its current GLP-1 treatments are injectables, and a pill could lead to significantly more growth opportunities.Recently, however, investors learned that the Food and Drug Administration (FDA) would be pushing back its decision on orforglipron to a later date. Is this a cause for concern, and what could it mean for the healthcare stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Inc
|
04.11.25
|Ausblick: Q2 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Q2 Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|51,50
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.