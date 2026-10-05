Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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05.10.2026 17:47:29
FDA Delays Regulatory Decision On Novo Nordisk Hemophilia Drug
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Nachrichten zu Novo Nordisk
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05.10.26
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30.09.26
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23.09.26
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23.09.26
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Analysen zu Novo Nordisk
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|JP Morgan Chase & Co.
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|22.09.26
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|22.09.26
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|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
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|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Novo Nordisk Sell
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|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
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