Sanofi Aktie
WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054
|Grünes Licht
|
28.08.2026 20:37:00
FDA erteilt Zulassung für Covid-Impfstoffe von BioNTech & Co. - Aktien dennoch rot
BioNTech und Pfizer gaben bekannt, dass die Auslieferung der neuen Impfstoffformulierung unverzüglich beginnen werde, damit sie ab Herbst zum Einsatz kommen könne. Sowohl Sanofi, das Nuvaxovid in den meisten wichtigen Märkten im Rahmen einer Partnerschaft mit Novavax vermarktet, als auch Moderna teilten mit, dass ihre jeweiligen Impfstoffe in den kommenden Tagen verfügbar sein werden.
Alle drei Impfstoffe wurden für Erwachsene ab 65 Jahren zugelassen. Die FDA genehmigte die Impfstoffe zudem für Personen unter 65 Jahren, die aufgrund von Vorerkrankungen einem hohen Risiko für schwere Covid-19-Verläufe ausgesetzt sind. Diese Zulassungen gelten für mNexspike und Nuvaxovid bereits ab einem Alter von zwölf Jahren, für Comirnaty ab fünf Jahren und für Spikevax ab sechs Monaten.
Die BioNTech-Aktie verliert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 7,79 Prozent auf 102,72 US-Dollar - hier dürfte aber auch die Nachricht, dass BioNTech eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen hat, belasten. Für die Aktien von Pfizer geht es zeitweise 0,48 Prozent auf 27,88 US-Dollar runter, Moderna verlieren 3,94 Prozent auf 137,17 US-Dollar und Novavax geben um 1,42 Prozent auf 8,92 US-Dollar nach.
DJG/DJN/sha/gos
Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|
23.06.26
|Sanofi-Aktie höher: Medikament gegen Multiple Sklerose mit EU-Zulassung (Dow Jones)
|
10.06.26
|Sanofi-Aktie tiefer: Phase-3-Studie beendet - Prognose für 2026 bleibt bestehen (Dow Jones)
|
13.04.26
|Aktien von Regeneron und Sanofi schwächer: Dupixent erhält weitere Zulassung in der EU (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|38,60
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow stabil - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrscht Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.