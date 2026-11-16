Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Brustkrebsmittel Giredestrant von Roche in Kombination mit Everolimus zugelassen.

Der orale Östrogenrezeptor-Antagonist ist für Erwachsene mit Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs gedacht, wie die Behörde am Montagabend mitteilte.

Die Mutation muss laut den Angaben mit einem von der FDA zugelassenen Test nachgewiesen sein. Die Erkrankung muss zudem während oder nach einer endokrinen adjuvanten Therapie wiedergekehrt sein oder unter mindestens einer endokrinen Therapie im metastasierten Stadium fortgeschritten sein.

Zugleich ließ die Behörde den Test FoundationOne Liquid CDx als Companion Diagnostic zu. Er weise per Blutprobe ESR1-Mutationen nach, um Patientinnen und Patienten für die Behandlung zu identifizieren.

Grundlage ist die randomisierte, offene Phase-III-Studie "evERA" mit 373 Erwachsenen, darunter 207 mit ESR1-Mutation. Bei Patienten mit ESR1-Mutation verbesserte die Giredestrant-Kombination das progressionsfreie Überleben statistisch signifikant.

Die Prüfung lief im Rahmen von Project Orbis gemeinsam mit Health Canada und dem israelischen Gesundheitsministerium. Die FDA erteilte die Zulassung nach eigenen Angaben vier Wochen vor dem Zieldatum.

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BASEL (dpa-AFX)