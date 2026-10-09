Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
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09.10.2026 08:41:39
FDA gibt Roches Tecentriq Zulassung gegen Darmkrebs in Kombination mit Chemo
DOW JONES--Roche hat in den USA für sein Krebsmedikament Tecentriq eine Zulassung für eine zwölfte Indikation erhalten. Nach einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA kann Tecentriq in Kombination mit einer Fluoropyrimidin- und Oxaliplatin-basierten Chemotherapie für die unterstützende Behandlung einer bestimmten Form von Darmkrebs im Stadium 3 eingesetzt werden, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.
In Kombination mit der Chemotherapie senkt Tecentriq laut einer klinischen Studie das Risiko für einen Rückfall oder Tod um 50 Prozent im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie.
Fast ein Viertel aller Darmkrebserkrankungen sind Stadium 3 und damit durch die Darmwand hindurchgewachsen. Rund ein Drittel der Patienten erleidet innerhalb von fünf Jahren einen Rückfall.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)
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