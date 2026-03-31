JR Aktie

JR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013

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31.03.2026 16:09:39

FDA Is Expected to Lift Restriction on Peptides, Heeding RFK Jr.’s Wishes

The peptides, which are increasingly marketed as providing longevity and health benefits, were removed in 2023 from the agency’s list of products that compounding pharmacies can sell.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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