FDA lässt Sanofi/Regeneron-Mittel Dupixent für seltene Hautkrankheit zu

PARIS (Dow Jones)--Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Dupixent von Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals zur Behandlung von Patienten mit der seltenen Hautkrankheit Prurigo nodularis zugelassen. Dupixent mit dem Wirkstoff Dupilumab ist damit in den USA das erste und einzige Medikament zur Therapie speziell dieser Erkrankung, die durch juckende Hautknötchen meist an den Gliedmaßen gekennzeichnet ist. Betroffene leiden unter ständigem quälendem Juckreiz. Nach Angaben der beiden Pharmakonzerne sind etwa 75.000 Erwachsene in den USA von Prurigo nodularis betroffen.

Dupixent habe in einem klinischen Phase-3-Programm, das aus zwei Zulassungsstudien besteht, den Juckreiz und die Hautläsionen im Vergleich zu Placebos signifikant reduziert, teilten Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals mit.

Dupixent ist außerdem in einem oder mehreren Ländern für die Behandlung bestimmter Patienten mit atopischer Dermatitis, Asthma und verschiedenen anderen Erkrankungen zugelassen. Nach Angaben der Unternehmen wurden weltweit bereits mehr als 500.000 Patienten mit Dupixent behandelt.

September 29, 2022 00:27 ET (04:27 GMT)