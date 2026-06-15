Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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15.06.2026 19:15:21
FDA OKs Sanofi Diabetes Drug In Newly Diagnosed Pediatric Patients
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