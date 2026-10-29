FDC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FDC hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

FDC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,72 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at