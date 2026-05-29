FDC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FDC veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte FDC 2,38 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,89 Prozent auf 5,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 17,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,39 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,17 Prozent auf 21,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 21,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at