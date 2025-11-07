FDC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FDC hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,73 Milliarden INR, gegenüber 5,14 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at