FDCTech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FDCTech hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

FDCTech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 222,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at