FDCTech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FDCTech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 154,35 Prozent auf 15,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at