FDCTech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FDCTech hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FDCTech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,7 Millionen USD im Vergleich zu 5,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at