FDCTech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FDCTech präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Beim Umsatz wurden 17,6 Millionen USD gegenüber 8,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

FDCTech hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 34,96 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 26,94 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at