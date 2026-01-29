|
FDK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FDK äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 JPY, nach 10,02 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,48 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,56 Milliarden JPY.
