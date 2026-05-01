FDK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FDK äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -4,690 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,23 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,04 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 21,60 JPY. Im letzten Jahr hatte FDK einen Gewinn von 15,55 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,71 Prozent auf 59,56 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte FDK 63,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at