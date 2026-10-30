FDK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FDK lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

FDK hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,65 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at