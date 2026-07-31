FDK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FDK hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,130 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,27 Prozent auf 13,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at