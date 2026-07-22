22.07.2026 11:43:38

FDP-Chef Kubicki fordert Entlastung beim Spritpreis

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts dauerhaft hoher Spritpreise hat der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki die schnelle Streichung der nationalen CO2-Abgabe gefordert. "Das würde Millionen von Autofahrern, insbesondere die hart arbeitende Mitte, die täglich zur Arbeit pendelt, in diesen schwierigen Zeiten spürbar entlasten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Kubicki ging von einer Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter Benzin aus.

Zuvor hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) trotz der hohen Preise weitere staatliche Entlastungen vorerst ausgeschlossen. Sie verwies auf die hohen Kosten und die knappe Haushaltslage.

Kubicki warf der Bundesregierung Untätigkeit vor: "Die Bundesregierung steht den weltpolitischen Entwicklungen hilflos gegenüber und hat keine Idee, wie sich die Situation für unser Land verbessern lässt." Langfristig müsse endlich auch die Förderung heimischen Öls verstärkt werden, forderte der FDP-Politiker. "Alles andere ist verantwortungslos."/sk/DP/jha

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