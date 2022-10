FDP: Darstellung der Grünen im Streit um Atomkraftwerke ist 'falsch'

BERLIN (dpa-AFX) - In der Ampelkoalition wachsen die Spannungen im Streit um den weiteren Betrieb der Atomkraftwerke in Deutschland. Ein Sprecher der Liberalen wies am Dienstag in Berlin Äußerungen aus den Reihen der Grünen zurück, wonach die FDP Ende September bei der Einigung auf den sogenannten Abwehrschirm einem Plan zugestimmt habe, die süddeutschen Atomkraftwerke bis zum Frühjahr 2023 laufen zu lassen.

"Die Darstellung der Grünen ist falsch", sagte der Sprecher und verwies auf Äußerungen von Parteichef Christian Lindner. Der Sprecher sagte: "Der FDP-Vorsitzende hat sogar in der Pressekonferenz zum Abwehrschirm öffentlich dargelegt, dass die FDP eine weitergehende Entscheidung der Bundesregierung für erforderlich hält. Eine Einigung in der Sache bestand nicht." Die FDP dringt wegen der Energiekrise auf einen Weiterbetrieb aller drei verbliebenen AKW bis ins Jahr 2024./cn/DP/stw