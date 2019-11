FDP-Fraktion warnt nach Tesla-Ankündigung vor Linksaktivisten

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP-Fraktion im Bundestag hat die Entscheidung von Tesla für einen Werksstandort in Deutschland begrüßt und vor dem möglichen Widerstand linker Aktivisten gewarnt. "Dass Tesla seine erste europäische Gigafabrik in Brandenburg bauen will, ist ein positives Signal für die Region", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Theurer auf Anfrage von Dow Jones Newswires. "Gerade in Zeiten der Rezession sind solche Signale für Wohlstand und Arbeitsplätze höchst willkommen." Es sei den Menschen in der Region jedoch zu wünschen, dass Tesla-Gründer Elon Musk "nicht bald ein böses Erwachen trifft, wenn er die Vokabeln 'Verbandsklagerecht' und 'Bürgerinitiative' lernen muss und linke Aktivisten vor der drohenden Gentrifizierung des Berliner Umlands durch gutbezahlte Jobs warnen", sagte Theurer.

Dass Elon Musk noch vor dem Willy-Brandt-Flughafen (BER) fertig werden wolle, sei noch nicht besonders beeindruckend, ergänzte der FDP-Vize. "Das Datum 2021 allerdings schon."

Musk hatte am Dienstagabend angekündigt, dass sich die sogenannte Gigafactory südöstlich von Berlin nahe des neuen Hauptstadtflughafens ansiedeln soll. Produziert werden sollen das kompakte Sport-Nutzfahrzeug Model Y und das massentaugliche Model 3, als Startzeitpunkt nannte er 2021. Musk hatte erklärt, sein Unternehmen werde "definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen". Der US-Elektroautohersteller will nach eigenen Angaben auch ein Ingenieur- und Designzentrum in Berlin errichten.

